Луис Суарес
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Суарес идет первым в списке бомбардиров Примеры. Он забил 14 голов за 16 матчей
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«Атлетико» победил «Кадис» (4:2) в матче Примеры. Луис Суарес в этом матче оформил победный дубль.
В этом сезоне Примеры Суарес провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал два ассиста. За прошлый сезон у него было 16 голов и восемь ассистов.
Луису Суаресу 34 года. Он перешел в «Атлетико» свободным агентом в сентябре 2020-го. Transfermarkt оценивает Суареса в 15 миллионов евро.
«Атлетико» идет в Примере на первом месте. Команда набрала 50 очков за 19 матчей. Второе место занимает «Реал», который имеет 40 очков за 20 игр.
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