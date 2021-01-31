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#Луис Суарес #Футбол #Примера #Атлетико

Суарес идет первым в списке бомбардиров Примеры. Он забил 14 голов за 16 матчей

вчера, 20:42

«Атлетико» победил «Кадис» (4:2) в матче Примеры. Луис Суарес в этом матче оформил победный дубль.

Матч завершен
Кадис
Кадис
Негредо 35
Негредо 71
2:4
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Суарес 28
Ньигес 44
Суарес 50
Коке 88

В этом сезоне Примеры Суарес провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал два ассиста. За прошлый сезон у него было 16 голов и восемь ассистов.

Луису Суаресу 34 года. Он перешел в «Атлетико» свободным агентом в сентябре 2020-го. Transfermarkt оценивает Суареса в 15 миллионов евро.

«Атлетико» идет в Примере на первом месте. Команда набрала 50 очков за 19 матчей. Второе место занимает «Реал», который имеет 40 очков за 20 игр.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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