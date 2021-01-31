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Суарес идет первым в списке бомбардиров Примеры. Он забил 14 голов за 16 матчей

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«Атлетико» победил «Кадис» (4:2) в матче Примеры. Луис Суарес в этом матче оформил победный дубль.

Матч завершен
Кадис
Кадис
Негредо 35'
Негредо 71'
2:4
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Суарес 28'
Ньигес 44'
Суарес 50'
Коке 88'

В этом сезоне Примеры Суарес провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал два ассиста. За прошлый сезон у него было 16 голов и восемь ассистов.

Луису Суаресу 34 года. Он перешел в «Атлетико» свободным агентом в сентябре 2020-го. Transfermarkt оценивает Суареса в 15 миллионов евро.

«Атлетико» идет в Примере на первом месте. Команда набрала 50 очков за 19 матчей. Второе место занимает «Реал», который имеет 40 очков за 20 игр.

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