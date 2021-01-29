«Ливерпуль» не выигрывал в АПЛ с 19 декабря. Теперь – победа над «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 3:1. Фирмино, Александер-Арнольд и Салах – авторы голов.

Из-за этой победы «Ливерпуль» поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. Он отстает от лидирующего «Ман Сити» на четыре очка. У «Сити» есть игра в запасе.

До этого последняя победа «Ливерпуля» в АПЛ была 19 декабря, когда клуб обыграл «Кристал Пэлас» (7:0). Потом «Ливерпуль» три раза сыграл вничью и дважды проиграл.

«Ливерпуль» забил в АПЛ впервые за месяц