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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм

«Ливерпуль» не выигрывал в АПЛ с 19 декабря. Теперь – победа над «Тоттенхэмом»

54 минуты назад

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 3:1. Фирмино, Александер-Арнольд и Салах – авторы голов.

Из-за этой победы «Ливерпуль» поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. Он отстает от лидирующего «Ман Сити» на четыре очка. У «Сити» есть игра в запасе.

До этого последняя победа «Ливерпуля» в АПЛ была 19 декабря, когда клуб обыграл «Кристал Пэлас» (7:0). Потом «Ливерпуль» три раза сыграл вничью и дважды проиграл.

«Ливерпуль» забил в АПЛ впервые за месяц

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Хейбьерг 49
1:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 45
Александер-Арнольд 47
Мане 65
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