«Ливерпуль» забил в АПЛ впервые за месяц

«Ливерпуль» открыл счет в матче против «Тоттенхэма». Роберто Фирмино отличился в добавленное к первому тайму время.

До этого последний гол «Ливерпуля» в АПЛ был 27 декабря. Тогда команда сыграла вничью со счетом 1:1 с «Вест Бромвичем».

Потом «Ливерпуль» не забивал в четырех матчах АПЛ. В этих играх клуб набрал только два очка. В двух кубковых играх «Ливерпуль» имел шесть голов.

«Ливерпуль» в январе проиграл три матча из пяти. Выиграл только один