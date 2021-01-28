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Футбол
Роберто Фирмино
«Ливерпуль» забил в АПЛ впервые за месяц
вчера, 23:55
«Ливерпуль» открыл счет в матче против «Тоттенхэма». Роберто Фирмино отличился в добавленное к первому тайму время.
До этого последний гол «Ливерпуля» в АПЛ был 27 декабря. Тогда команда сыграла вничью со счетом 1:1 с «Вест Бромвичем».
Потом «Ливерпуль» не забивал в четырех матчах АПЛ. В этих играх клуб набрал только два очка. В двух кубковых играх «Ливерпуль» имел шесть голов.
«Ливерпуль» в январе проиграл три матча из пяти. Выиграл только один
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