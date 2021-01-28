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Роберто Фирмино
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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Роберто Фирмино

«Ливерпуль» забил в АПЛ впервые за месяц

вчера, 23:55

«Ливерпуль» открыл счет в матче против «Тоттенхэма». Роберто Фирмино отличился в добавленное к первому тайму время.

До этого последний гол «Ливерпуля» в АПЛ был 27 декабря. Тогда команда сыграла вничью со счетом 1:1 с «Вест Бромвичем».

Потом «Ливерпуль» не забивал в четырех матчах АПЛ. В этих играх клуб набрал только два очка. В двух кубковых играх «Ливерпуль» имел шесть голов.

«Ливерпуль» в январе проиграл три матча из пяти. Выиграл только один

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Хейбьерг 49
1:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 45
Александер-Арнольд 47
Мане 65
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