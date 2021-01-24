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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Кубок Англии

«Ливерпуль» в январе проиграл три матча из пяти. Выиграл только один

час назад

За этот месяц «Ливерпуль» провел три матча в АПЛ, два – в Кубке Англии, откуда вылетел от «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гринвуд 26
Рэшфорд 48
Фернандеш 78
3:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 18
Салах 58

Все январские матчи «Ливерпуля»:

🔴 АПЛ. «Саутгемптон» (0:1)

🟢 Кубок Англии. «Астон Вилла» (4:1)

🟡 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (0:0)

🔴 АПЛ. «Бернли» (0:1)

🔴 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» (2:3)

В январе «Ливерпуль» проведет еще два матча в АПЛ – против «Тоттенхэма» и «Вест Хэма». Сейчас он идет на четвертом месте в турнирной таблице.

После поражения от «Бернли» «Ливерпуль» прервал беспроигрышную домашнюю серию из 68 матчей.

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