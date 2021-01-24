«Ливерпуль» в январе проиграл три матча из пяти. Выиграл только один

Все январские матчи «Ливерпуля»:

🔴 АПЛ. «Саутгемптон» (0:1)

🟢 Кубок Англии. «Астон Вилла» (4:1)

🟡 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (0:0)

🔴 АПЛ. «Бернли» (0:1)

🔴 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» (2:3)

В январе «Ливерпуль» проведет еще два матча в АПЛ – против «Тоттенхэма» и «Вест Хэма». Сейчас он идет на четвертом месте в турнирной таблице.

После поражения от «Бернли» «Ливерпуль» прервал беспроигрышную домашнюю серию из 68 матчей.