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«Ливерпуль» в январе проиграл три матча из пяти. Выиграл только один
час назад
За этот месяц «Ливерпуль» провел три матча в АПЛ, два – в Кубке Англии, откуда вылетел от «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала.
Все январские матчи «Ливерпуля»:
🔴 АПЛ. «Саутгемптон» (0:1)
🟢 Кубок Англии. «Астон Вилла» (4:1)
🟡 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (0:0)
🔴 АПЛ. «Бернли» (0:1)
🔴 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» (2:3)
В январе «Ливерпуль» проведет еще два матча в АПЛ – против «Тоттенхэма» и «Вест Хэма». Сейчас он идет на четвертом месте в турнирной таблице.
После поражения от «Бернли» «Ливерпуль» прервал беспроигрышную домашнюю серию из 68 матчей.
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