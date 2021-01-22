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«Ливерпуль» проиграл «Бернли». Так прервалась 68-матчевая домашняя серия клуба без поражений
45 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «Бернли» со счетом 0:1. Единственный гол забил Эшли Барнс. Он реализовал пенальти.
До этой игры «Ливерпуль» не проигрывал в 68 домашних матчах подряд. «Бернли» выиграл на «Энфилде» впервые с 1974 года.
«Ливерпуль» не забивает уже в четырех матчах АПЛ. В этих играх команда набрала два очка.
«Ливерпуль» имеет 34 очка за 19 матчей. Он идет в таблице на четвертом месте.
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