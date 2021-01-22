«Ливерпуль» проиграл «Бернли». Так прервалась 68-матчевая домашняя серия клуба без поражений

До этой игры «Ливерпуль» не проигрывал в 68 домашних матчах подряд. «Бернли» выиграл на «Энфилде» впервые с 1974 года.

«Ливерпуль» не забивает уже в четырех матчах АПЛ. В этих играх команда набрала два очка.

«Ливерпуль» имеет 34 очка за 19 матчей. Он идет в таблице на четвертом месте.