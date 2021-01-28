Лионель Месси
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Месси 15 сезонов забивает за «Барсу» 15 и более голов
2 часа назад
Матч в ворота «Райо Вальекано» стал для Лионеля Месси 15-м за «Барселону» во всех турнирах в сезоне-2020/21.
Лионель Месси стабильно играет за основу «Барсы» с сезона-2005/06. С того момента он 15 сезонов подряд забивает не менее 15 голов. Всего же он провел за клуб 754 матча, в которых забил 649 мячей:
- 502 – в Примере.
- 96 – в Кубке и Суперкубке Испании.
- 156 – в международных кубках с участием «Барсы» (ЛЧ, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ).
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