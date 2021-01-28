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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Примера #Кубок Испании

Месси 15 сезонов забивает за «Барсу» 15 и более голов

2 часа назад

Матч в ворота «Райо Вальекано» стал для Лионеля Месси 15-м за «Барселону» во всех турнирах в сезоне-2020/21.

Лионель Месси стабильно играет за основу «Барсы» с сезона-2005/06. С того момента он 15 сезонов подряд забивает не менее 15 голов. Всего же он провел за клуб 754 матча, в которых забил 649 мячей:

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