Месси 15 сезонов забивает за «Барсу» 15 и более голов

Матч в ворота «Райо Вальекано» стал для Лионеля Месси 15-м за «Барселону» во всех турнирах в сезоне-2020/21.

Лионель Месси стабильно играет за основу «Барсы» с сезона-2005/06. С того момента он 15 сезонов подряд забивает не менее 15 голов. Всего же он провел за клуб 754 матча, в которых забил 649 мячей: