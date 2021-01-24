«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»

В 1/8 финала Кубка Англии победитель сыграет против «Вест Хэма» дома. Матч пройдет в промежутке с 8 по 11 февраля.

Ранее «Ливерпуль» в АПЛ проиграл «Бернли» на «Энфилде» и прервал беспроигрышную домашнюю серию из 68 матчей.