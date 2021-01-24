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Вест Хэм
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»
час назад
Все решил гол со штрафного от Бруну Фернандеша, который вышел на замену во втором тайме.
У «Ливерпуля» дубль сделал Мохамед Салах, у «Манчестер Юнайтед» гол и ассист отдал Маркус Рэшфорд.
В 1/8 финала Кубка Англии победитель сыграет против «Вест Хэма» дома. Матч пройдет в промежутке с 8 по 11 февраля.
Ранее «Ливерпуль» в АПЛ проиграл «Бернли» на «Энфилде» и прервал беспроигрышную домашнюю серию из 68 матчей.
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