Манчестер Юнайтед
Кубок Англии
Футбол
Ливерпуль
Вест Хэм
Поделиться:
Комментарии:
0
#Манчестер Юнайтед #Футбол #Ливерпуль #Вест Хэм #Кубок Англии

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»

час назад

Все решил гол со штрафного от Бруну Фернандеша, который вышел на замену во втором тайме. 

У «Ливерпуля» дубль сделал Мохамед Салах, у «Манчестер Юнайтед» гол и ассист отдал Маркус Рэшфорд.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гринвуд 26
Рэшфорд 48
Фернандеш 78
3:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 18
Салах 58

В 1/8 финала Кубка Англии победитель сыграет против «Вест Хэма» дома. Матч пройдет в промежутке с 8 по 11 февраля.

Ранее «Ливерпуль» в АПЛ проиграл «Бернли» на «Энфилде» и прервал беспроигрышную домашнюю серию из 68 матчей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Защитник сделал акробатический сейв, а его клуб чуть не выбил «Ман Сити» из Кубка Англии
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Манчестер Юнайтед
#Футбол
#Ливерпуль
#Вест Хэм
#Кубок Англии