Лука Йович
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Айнтрахт Ф
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
час назад
Лука Йович играет за «Айнтрахт» в Бундеслиге по арендному соглашению до конца сезона. Сначала он забил два гола в ворота «Шальке», потом – гол «Арминии».
Оба гола за «Реал» Йович забил в играх Примеры. Это было в разгромных матчах с «Леганесом» и «Осасуной».
Йович имеет контракт с «Реалом» до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
«Айнтрахт» пишет, что сейчас у Йовича в голове такое:
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