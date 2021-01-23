Лука Йович
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#Лука Йович #Футбол #Бундеслига #Реал #Примера #Айнтрахт Ф

Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча

час назад

Лука Йович играет за «Айнтрахт» в Бундеслиге по арендному соглашению до конца сезона. Сначала он забил два гола в ворота «Шальке», потом – гол «Арминии».

Оба гола за «Реал» Йович забил в играх Примеры. Это было в разгромных матчах с «Леганесом» и «Осасуной».

Йович имеет контракт с «Реалом» до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

«Айнтрахт» пишет, что сейчас у Йовича в голове такое:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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