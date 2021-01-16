РПЛ
Алексей Сухой
Евгений Турбин
Николай Волошин
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#РПЛ #Алексей Сухой #Евгений Турбин #Николай Волошин

Три арбитра отстранены от работы в РПЛ из-за низких оценок

45 минут назад

Это Николай Волошин. Он работал в РПЛ с 2017 года.

Официальный сайт РФС

Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин не будут работать в весенней части сезона РПЛ. Они отстранены на неопределенный срок.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сказал в интервью «Чемпионату», что они получили самые низкие оценки по итогам первой части сезона.

Вместо них к судейству в РПЛ привлечены Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков. В разговоре с ТАСС Хачатурянц подтверждал, что Михаил Вилков и Владислав Безбородов тоже вернутся.

РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров

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