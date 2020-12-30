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РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров

2 часа назад

РПЛ опубликовала календарь матчей с 20-го по 23-й тур. Первыми после зимнего перерыва сыграют «Тамбов» и «Ротор». Дата и время матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» появятся позже.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов просил сдвинуть по дате 23-й тур, потому что после него сборная проведет три матча подряд – с Мальтой (24 марта), со Словенией (27 марта) и со Словакией (30 марта).

Календарь с 20-го по 23-й тур РПЛ:

20-й тур

26 февраля (пятница)

«Тамбов» – «Ротор» | 19:00

27 февраля (суббота)

«Химки»«Уфа» | 14:00

«Зенит»«Ростов» | 16:30

«Сочи»«Арсенал» | 19:00

«Локомотив»ЦСКА | 19:00

28 февраля (воскресенье)

«Спартак»«Рубин» | 14:00

«Ахмат» – «Динамо» | 16:30

«Краснодар» – «Урал» |19:00

21-й тур

6 марта (суббота)

«Ротор» – «Химки» | 16:30

«Ростов» – «Сочи» | 19:00

7 марта (воскресенье)

«Урал» – «Уфа» | 14:00

«Динамо» – «Тамбов» | 16:30

«Спартак» – «Краснодар» | 19:00

8 марта (понедельник)

«Арсенал» – «Локомотив» | 14:00

«Рубин» – «Зенит» | 16:30

ЦСКА – «Ахмат» | 19:00

22-й тур

12 марта (пятница)

«Химки» – «Ростов» | 19:00

13 марта (суббота)

«Урал» – «Ротор» | 12:00

«Арсенал» – ЦСКА | 14:00

«Зенит» – «Ахмат» | 16:30

«Динамо» – «Спартак» | 19:00

14 марта (воскресенье)

«Уфа» – «Рубин» | 14:00

«Тамбов» – «Краснодар» | 16:30

«Локомотив» – «Сочи» | 19:00

23-й тур

17 марта (среда)

«Ротор» – «Ростов» | 18:00

«Ахмат» – «Арсенал» | 20:00

ЦСКА – «Зенит» | 20:00

18 марта (четверг)

«Уфа» – «Локомотив» | 17:00

«Спартак» – «Урал» | 19:00

19 марта (пятница)

«Рубин» – «Химки» | 19:00

«Сочи» – «Тамбов» | 19:00

Турнирная таблица РПЛ

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#Краснодар
#Химки
#Уфа
#Динамо
#Тамбов
#Ростов
#Ахмат
#Рубин
#Арсенал Тула
#Сочи
#Ротор
#Урал