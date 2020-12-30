РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
РПЛ опубликовала календарь матчей с 20-го по 23-й тур. Первыми после зимнего перерыва сыграют «Тамбов» и «Ротор». Дата и время матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» появятся позже.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов просил сдвинуть по дате 23-й тур, потому что после него сборная проведет три матча подряд – с Мальтой (24 марта), со Словенией (27 марта) и со Словакией (30 марта).
Календарь с 20-го по 23-й тур РПЛ:
20-й тур
26 февраля (пятница)
«Тамбов» – «Ротор» | 19:00
27 февраля (суббота)
«Локомотив» – ЦСКА | 19:00
28 февраля (воскресенье)
«Ахмат» – «Динамо» | 16:30
«Краснодар» – «Урал» |19:00
21-й тур
6 марта (суббота)
«Ротор» – «Химки» | 16:30
«Ростов» – «Сочи» | 19:00
7 марта (воскресенье)
«Урал» – «Уфа» | 14:00
«Динамо» – «Тамбов» | 16:30
«Спартак» – «Краснодар» | 19:00
8 марта (понедельник)
«Арсенал» – «Локомотив» | 14:00
«Рубин» – «Зенит» | 16:30
ЦСКА – «Ахмат» | 19:00
22-й тур
12 марта (пятница)
«Химки» – «Ростов» | 19:00
13 марта (суббота)
«Урал» – «Ротор» | 12:00
«Арсенал» – ЦСКА | 14:00
«Зенит» – «Ахмат» | 16:30
«Динамо» – «Спартак» | 19:00
14 марта (воскресенье)
«Уфа» – «Рубин» | 14:00
«Тамбов» – «Краснодар» | 16:30
«Локомотив» – «Сочи» | 19:00
23-й тур
17 марта (среда)
«Ротор» – «Ростов» | 18:00
«Ахмат» – «Арсенал» | 20:00
ЦСКА – «Зенит» | 20:00
18 марта (четверг)
«Уфа» – «Локомотив» | 17:00
«Спартак» – «Урал» | 19:00
19 марта (пятница)
«Рубин» – «Химки» | 19:00
«Сочи» – «Тамбов» | 19:00