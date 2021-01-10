Эрлинг Холанд
Бундеслига
Футбол
Уве Зеелер
Боруссия Д
Гамбург
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Бундеслига #Боруссия Д #Гамбург #Уве Зеелер

Холанд забил 25 голов в первых 25 матчах в Бундеслиге – это рекорд

2 часа назад

Эрлинг Холанд приехал в «Боруссию» в январе прошлого года. С того момента он сыграл в Бундеслиге 25 матчей, в которых забил 25 голов.

Это рекорд результативности лиги на таком промежутке. Предыдущий рекорд установил Уве Зеелер – он начинал карьеру в Бундеслиге в «Гамбурге» в 1953 году. В первых 25 матчах в чемпионате Германии он забил 23 мяча.

Холанд в третий раз в сезоне оформил дубль. Он забивает больше, чем проводит матчей

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