Холанд забил 25 голов в первых 25 матчах в Бундеслиге – это рекорд

Эрлинг Холанд приехал в «Боруссию» в январе прошлого года. С того момента он сыграл в Бундеслиге 25 матчей, в которых забил 25 голов.

Это рекорд результативности лиги на таком промежутке. Предыдущий рекорд установил Уве Зеелер – он начинал карьеру в Бундеслиге в «Гамбурге» в 1953 году. В первых 25 матчах в чемпионате Германии он забил 23 мяча.

Холанд в третий раз в сезоне оформил дубль. Он забивает больше, чем проводит матчей