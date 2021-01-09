Лионель Месси
Примера
Футбол
Криштиану Роналду
Барселона
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#Лионель Месси #Футбол #Криштиану Роналду #Примера #Барселона

Месси 15 сезонов подряд забивает не менее 10 голов в Примере

13 минут назад

Лионель Месси забил два мяча в ворота «Гранады». «Барселона» победила со счетом 4:0 и поднялась на третье место.

Месси вышел на первое место в списке бомбардиров Примеры. Сейчас у него 11 голов в сезоне, два из них – реализованные пенальти.

Матч завершен
Гранада
Гранада
0:4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Гризманн 12
Месси 35
Месси 42
Гризманн 63

Gracenote Live пишет, что Месси проводит уже 15 сезонов подряд минимум с десятью голами за сезон. Столько же у Криштиану Роналду

Это лучший показатель в истории. Месси удерживает рекорд в Примере, потому что Роналду забивал в разных лигах.

Сезон-2005/06 остается последним, когда Месси имел меньше 10 голов. Тогда он провел 17 матчей в Примере и забил шесть голов.

Месси забил 48 голов со штрафных за карьеру. На один больше, чем Роналду

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