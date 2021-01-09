Месси 15 сезонов подряд забивает не менее 10 голов в Примере

Gracenote Live пишет, что Месси проводит уже 15 сезонов подряд минимум с десятью голами за сезон. Столько же у Криштиану Роналду.

Это лучший показатель в истории. Месси удерживает рекорд в Примере, потому что Роналду забивал в разных лигах.

Сезон-2005/06 остается последним, когда Месси имел меньше 10 голов. Тогда он провел 17 матчей в Примере и забил шесть голов.

Месси забил 48 голов со штрафных за карьеру. На один больше, чем Роналду