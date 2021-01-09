Лионель Месси
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Футбол
Криштиану Роналду
Барселона
Месси 15 сезонов подряд забивает не менее 10 голов в Примере
13 минут назад
Лионель Месси забил два мяча в ворота «Гранады». «Барселона» победила со счетом 4:0 и поднялась на третье место.
Месси вышел на первое место в списке бомбардиров Примеры. Сейчас у него 11 голов в сезоне, два из них – реализованные пенальти.
Gracenote Live пишет, что Месси проводит уже 15 сезонов подряд минимум с десятью голами за сезон. Столько же у Криштиану Роналду.
Это лучший показатель в истории. Месси удерживает рекорд в Примере, потому что Роналду забивал в разных лигах.
Сезон-2005/06 остается последним, когда Месси имел меньше 10 голов. Тогда он провел 17 матчей в Примере и забил шесть голов.
Месси забил 48 голов со штрафных за карьеру. На один больше, чем Роналду
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