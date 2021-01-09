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#Лионель Месси #Футбол #Примера #Барселона

Месси забил 48 голов со штрафных за карьеру. На один больше, чем Роналду

36 минут назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси оформил дубль в матче против «Гранады». Один из голов он забил со штрафного удара.

Opta Jose пишет, что всего Месси 48 раз забивал прямым ударом со штрафного. Учитывается статистика по всем соревнованиям. Криштиану Роналду имеет 47 голов со штрафных во всех турнирах за карьеру.

Месси вышел на первое место в списке бомбардиров Примеры. Теперь у него 11 голов и два ассиста за «Барселону» в сезоне-2020/21.

Месси 15 сезонов подряд забивает не менее 10 голов в Примере

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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