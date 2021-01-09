Месси забил 48 голов со штрафных за карьеру. На один больше, чем Роналду

Лионель Месси оформил дубль в матче против «Гранады». Один из голов он забил со штрафного удара.

Opta Jose пишет, что всего Месси 48 раз забивал прямым ударом со штрафного. Учитывается статистика по всем соревнованиям. Криштиану Роналду имеет 47 голов со штрафных во всех турнирах за карьеру.

Месси вышел на первое место в списке бомбардиров Примеры. Теперь у него 11 голов и два ассиста за «Барселону» в сезоне-2020/21.

Месси 15 сезонов подряд забивает не менее 10 голов в Примере