Йонас Хофманн
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Боруссия М
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#Йонас Хофманн #Футбол #Бундеслига #Бавария #Боруссия М

Хофманн повторил лучшую статистику за карьеру в Бундеслиге. Сыграл девять матчей, дважды забил «Баварии»

4 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Йонас Хофманн забил два гола и сделал ассист в матче «Боруссии» М и «Баварии». «Боруссия» победила со счетом 3:2.

Статистика Хофманна в Бундеслиге по сезону-2020/21: 9 матчей, 4 гола, 6 ассистов. Это повторение его лучшего результата за карьеру. В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и сделал 5 голевых передач, но за 27 матчей.

Хофманну 28 лет. Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. В 2016 году «Боруссия» М купила его из Дортмунда за 8 миллионов.

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