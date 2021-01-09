Хофманн повторил лучшую статистику за карьеру в Бундеслиге. Сыграл девять матчей, дважды забил «Баварии»

Йонас Хофманн забил два гола и сделал ассист в матче «Боруссии» М и «Баварии». «Боруссия» победила со счетом 3:2.

Статистика Хофманна в Бундеслиге по сезону-2020/21: 9 матчей, 4 гола, 6 ассистов. Это повторение его лучшего результата за карьеру. В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и сделал 5 голевых передач, но за 27 матчей.

Хофманну 28 лет. Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. В 2016 году «Боруссия» М купила его из Дортмунда за 8 миллионов.