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#Астон Вилла #Футбол #коронавирус #Ливерпуль

«Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса. Есть угроза переноса матча с «Ливерпулем»

5 часов назад

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» планируют на 8 января кубковый матч. Его проведение под угрозой из-за ситуации с коронавирусом. Первая тренировка перед игрой с «Ливерпулем» уже отменена.

«Астон Вилла» опубликовала заявление, где рассказала о закрытии базы: «Большое количество игроков и сотрудников первой команды получили положительные результаты тестов после планового тестирования в понедельник. Они изолированы. Немедленно был проведен второй раунд тестирования. Сегодня он дал еще больше положительных результатов».

«Ман Сити» и «МЮ» играли, хотя там тоже сложная ситуация с коронавирусом.

У «Ман Сити» еще три положительных теста на коронавирус перед полуфиналом Кубка лиги против «МЮ»

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