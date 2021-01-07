«Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса. Есть угроза переноса матча с «Ливерпулем»

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» планируют на 8 января кубковый матч. Его проведение под угрозой из-за ситуации с коронавирусом. Первая тренировка перед игрой с «Ливерпулем» уже отменена.

«Астон Вилла» опубликовала заявление, где рассказала о закрытии базы: «Большое количество игроков и сотрудников первой команды получили положительные результаты тестов после планового тестирования в понедельник. Они изолированы. Немедленно был проведен второй раунд тестирования. Сегодня он дал еще больше положительных результатов».