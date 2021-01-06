Манчестер Сити
Кубок английской лиги
Футбол
У «Ман Сити» еще три положительных теста на коронавирус перед полуфиналом Кубка лиги против «МЮ»
вчера, 15:00
«Ман Сити» подтвердил три новых случая коронавируса в клубе. Заболели запасной голкипер Скотт Карсон, 18-летний полузащитник Коул Палмер, а также один из сотрудников.
Все трое изолированы.
«Ман Сити» сыграет с «МЮ» в полуфинале Кубка лиги 6 января. Начало матча – в 22:45 по Москве.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые