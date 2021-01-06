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#Манчестер Сити #Футбол #Кубок английской лиги

У «Ман Сити» еще три положительных теста на коронавирус перед полуфиналом Кубка лиги против «МЮ»

вчера, 15:00

«Ман Сити» подтвердил три новых случая коронавируса в клубе. Заболели запасной голкипер Скотт Карсон, 18-летний полузащитник Коул Палмер, а также один из сотрудников.

Все трое изолированы.

«Ман Сити» сыграет с «МЮ» в полуфинале Кубка лиги 6 января. Начало матча – в 22:45 по Москве.

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