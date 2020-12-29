Диего Коста
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«Атлетико» расторг контракт с Диего Костой
4 часа назад
Диего Коста с 2018 года выступает за «Атлетико», и это его второй отрезок в клубе:
- Первый – с 2010-го по 2014-й.
- Второй – с 2018-го и по конец 2020-го.
Играя за «Атлетико» во второй раз, Коста победил в Лиге Европы и стал обладателем Суперкубка УЕФА. В этом сезоне в Примере у него семь матчей (только два в основе) и два гола.
Сейчас «Атлетико» объявил о разрыве контракта с Костой.
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