«Атлетико» расторг контракт с Диего Костой

Диего Коста с 2018 года выступает за «Атлетико», и это его второй отрезок в клубе:

Первый – с 2010-го по 2014-й.

Второй – с 2018-го и по конец 2020-го.

Играя за «Атлетико» во второй раз, Коста победил в Лиге Европы и стал обладателем Суперкубка УЕФА. В этом сезоне в Примере у него семь матчей (только два в основе) и два гола.

Сейчас «Атлетико» объявил о разрыве контракта с Костой.