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#Диего Коста #Футбол #Лига Европы #Примера #Суперкубок УЕФА #Атлетико

«Атлетико» расторг контракт с Диего Костой

4 часа назад

Диего Коста с 2018 года выступает за «Атлетико», и это его второй отрезок в клубе:

  • Первый – с 2010-го по 2014-й.
  • Второй – с 2018-го и по конец 2020-го.

Играя за «Атлетико» во второй раз, Коста победил в Лиге Европы и стал обладателем Суперкубка УЕФА. В этом сезоне в Примере у него семь матчей (только два в основе) и два гола.

Сейчас «Атлетико» объявил о разрыве контракта с Костой.

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