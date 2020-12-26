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«Арсенал» обыграл «Челси» и прервал семиматчевую серию без побед в АПЛ
час назад
Благодаря этой победе «Арсенал» прервал семиматчевую серию без побед в АПЛ (две ничьи, пять поражений), начавшуюся 8 ноября.
Если бы в этой встрече побеждал бы «Челси», то сравнивался бы с «Арсеналом» по количеству очков за всю историю АПЛ. Пока топ-4 по этому показателю выглядит так:
1. «Манчестер Юнайтед» – 2260 очков.
2. «Арсенал» – 2028.
3. «Челси» – 2022.
4. «Ливерпуль» – 1976.
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