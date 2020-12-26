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#Арсенал #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед #Челси

«Арсенал» обыграл «Челси» и прервал семиматчевую серию без побед в АПЛ

час назад

«Арсенал»«Челси» – 3:1.

Статистика матча:

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 34
Джака 44
Сака 56
3:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Абрахам 85

Благодаря этой победе «Арсенал» прервал семиматчевую серию без побед в АПЛ (две ничьи, пять поражений), начавшуюся 8 ноября.

Если бы в этой встрече побеждал бы «Челси», то сравнивался бы с «Арсеналом» по количеству очков за всю историю АПЛ. Пока топ-4 по этому показателю выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед» – 2260 очков.

2. «Арсенал» – 2028.

3. «Челси» – 2022.

4. «Ливерпуль» – 1976.

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