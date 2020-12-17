Кавани получил обвинение от FA за слово «негрито» в инстаграме

Футбольная Ассоциация Англии (FA) отреагировала на пост Эдинсона Кавани в инстаграме от 29 ноября, в котором есть слово «негрито».

«Кавани получил официальное обвинение. Его пост в инстаграме был оскорбительным и наносящим вред футболу, он придал игре дурную славу. Само нарушение имеет отягчающие обстоятельство, поскольку включает отсылку на цвет кожи, расу или этническое происхождение».

FA дает Кавани время до 4 января, чтобы подать апелляцию.

Сам Кавани говорил, что ничего расистского в его посте не было. Так он благодарил друга за поздравление с победой, а само слово «негрито» в Уругвае носит положительный смысл. Но Кавани все равно извинился и удалил пост.

«Манчестер Юнайтед» ответил на обвинения тем, что пост Кавани не был расистским, и клуб с игроком скоро ответят на обвинения.