Мохамед Салах
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#Мохамед Салах #Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль

Салах забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в ЛЧ и стал лучшим бомбардиром клуба в истории турнира

09 декабря, 21:04

«Ливерпуль» играет с «Мидтьюлландом» в последнем туре Лиги чемпионов. Матч не имеет турнирного значения.

На 55-й секунде счет открыл Мохамед Салах. Это его 22-й гол за «Ливерпуль» в ЛЧ в 39-м матче.

  • Он опередил Стивена Джеррарда и возглавил список бомбардиров клуба в этом турнире.
  • Это самый быстрый гол «Ливерпуля» в ЛЧ.
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Шольц 62
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 1
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