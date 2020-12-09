Салах забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в ЛЧ и стал лучшим бомбардиром клуба в истории турнира

«Ливерпуль» играет с «Мидтьюлландом» в последнем туре Лиги чемпионов. Матч не имеет турнирного значения.

На 55-й секунде счет открыл Мохамед Салах. Это его 22-й гол за «Ливерпуль» в ЛЧ в 39-м матче.