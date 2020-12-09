Мохамед Салах
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Ливерпуль
Салах забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в ЛЧ и стал лучшим бомбардиром клуба в истории турнира
09 декабря, 21:04
«Ливерпуль» играет с «Мидтьюлландом» в последнем туре Лиги чемпионов. Матч не имеет турнирного значения.
На 55-й секунде счет открыл Мохамед Салах. Это его 22-й гол за «Ливерпуль» в ЛЧ в 39-м матче.
- Он опередил Стивена Джеррарда и возглавил список бомбардиров клуба в этом турнире.
- Это самый быстрый гол «Ливерпуля» в ЛЧ.
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