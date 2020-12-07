Игорь Ефремов
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#Игорь Ефремов #Футбол #ФНЛ

Ефремов подал в отставку с поста президента ФНЛ после 10-летней работы во главе лиги

07 декабря, 16:11

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил о желании уйти в отставку на общем собрании лиги в Москве. «Я хочу жить в согласии с собой», – приводит слова Ефремова «Матч ТВ».

  • Ефремов возглавлял лигу с декабря 2010 года. Ранее он работал гендиректором «Сатурна».
  • Ефремов – воспитанник «Спартака», но перешел в мини-футбол в начале 1990-х, где выступал за шесть команд.
  • Он завершил карьеру в 2000 году и стал работать в Федерации футбола Московской области, а возглавил ее спустя четыре года. Сразу после создания ФНЛ ее президентом стал именно Ефремов.
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