Игорь Ефремов
ФНЛ
Футбол
Ефремов подал в отставку с поста президента ФНЛ после 10-летней работы во главе лиги
07 декабря, 16:11
Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил о желании уйти в отставку на общем собрании лиги в Москве. «Я хочу жить в согласии с собой», – приводит слова Ефремова «Матч ТВ».
- Ефремов возглавлял лигу с декабря 2010 года. Ранее он работал гендиректором «Сатурна».
- Ефремов – воспитанник «Спартака», но перешел в мини-футбол в начале 1990-х, где выступал за шесть команд.
- Он завершил карьеру в 2000 году и стал работать в Федерации футбола Московской области, а возглавил ее спустя четыре года. Сразу после создания ФНЛ ее президентом стал именно Ефремов.
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