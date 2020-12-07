Ефремов подал в отставку с поста президента ФНЛ после 10-летней работы во главе лиги

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил о желании уйти в отставку на общем собрании лиги в Москве. «Я хочу жить в согласии с собой», – приводит слова Ефремова «Матч ТВ».

Ефремов возглавлял лигу с декабря 2010 года. Ранее он работал гендиректором «Сатурна».

Ефремов – воспитанник «Спартака», но перешел в мини-футбол в начале 1990-х, где выступал за шесть команд.

Он завершил карьеру в 2000 году и стал работать в Федерации футбола Московской области, а возглавил ее спустя четыре года. Сразу после создания ФНЛ ее президентом стал именно Ефремов.