Русские клубы проиграли 13 из 23 матчей в группах ЛЧ/ЛЕ. Победа всего одна

Русские клубы выиграли один матч из 23 на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Статистика русских клубов в еврокубках в этом сезоне.

«Локомотив»: три ничьи и три поражения.

«Зенит»: одна ничья и пять поражений.

«Краснодар»: одна победа, две ничьи и три поражения.

ЦСКА: три ничьи и два поражения.

«Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» завершили выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. У ЦСКА остался матч против загребского «Динамо» в Лиге Европы.

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА вылетели из еврокубков, «Краснодар» вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка плей-офф ЛЕ пройдет 14 декабря.

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