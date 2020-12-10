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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Краснодар #ЦСКА

Русские клубы проиграли 13 из 23 матчей в группах ЛЧ/ЛЕ. Победа всего одна

10 декабря, 00:50

Русские клубы выиграли один матч из 23 на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Статистика русских клубов в еврокубках в этом сезоне.

«Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» завершили выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. У ЦСКА остался матч против загребского «Динамо» в Лиге Европы.

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА вылетели из еврокубков, «Краснодар» вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка плей-офф ЛЕ пройдет 14 декабря.

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