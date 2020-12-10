Итог ЛЧ для русских клубов: два последних места и одно третье

«Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» завершили выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. Россия впервые была представлена на этой стадии тремя командами.

На троих клубы провели 18 матчей.

«Зенит»: одна ничья, пять поражений.

«Краснодар»: одна победа, две ничьи, три поражения.

«Локомотив»: три ничьи, три поражения.

По итогам группового этапа ни одна из трех команд не вышла в плей-офф ЛЧ. «Зенит» и «Локомотив» вылетели из еврокубков, «Краснодар» попал в ЛЕ.

Последний раз Россия была представлена в 1/8 финала ЛЧ в 2016 году – тогда «Зенит» дважды проиграл «Бенфике».

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