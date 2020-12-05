Дивеев – лучший молодой игрок РПЛ в 2020 году

Вторым в голосовании стал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, третьим – защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

Дивееву – 21 год. Он выступает за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне Дивеев провел в РПЛ 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.