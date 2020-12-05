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Дивеев – лучший молодой игрок РПЛ в 2020 году
05 декабря, 20:04
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил премию «Золотая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в РПЛ. У него 370 баллов. В голосовании участвовали представители РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, РФС, топ-клубы, тренеры и другие.
Вторым в голосовании стал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, третьим – защитник «Динамо» Роман Евгеньев.
Дивееву – 21 год. Он выступает за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне Дивеев провел в РПЛ 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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