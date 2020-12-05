Кокорин пропускает матч с «Тамбовом» из-за травмы. Только в четырех играх за «Спартак» он выходил в старте

Старт сезона РПЛ Кокорин тоже пропустил из-за травмы. Всего он поучаствовал в восьми играх за «Спартак», где забил два мяча и сделал ассист. Оба гола – с пенальти.

Только в четырех играх РПЛ Кокорин выходил за «Спартак» в стартовом составе. Еще в одной игре остался на скамейке до финального свистка.

Кокорин перешел в «Спартак» летом. До этого он принадлежал «Зениту», но играл в аренде в «Сочи».

«Тамбов» выпустил на игру со «Спартаком» двух игроков молодежной команды. Это их дебют в РПЛ