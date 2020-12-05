Александр Кокорин
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#Александр Кокорин #РПЛ #Футбол #Спартак #Тамбов

Кокорин пропускает матч с «Тамбовом» из-за травмы. Только в четырех играх за «Спартак» он выходил в старте

05 декабря, 15:53

Александр Кокорин не попал в заявку на игру «Спартака» и «Тамбова» в 17-м туре РПЛ. Причина: микроповреждение четырехглавой мышцы в игре с «Ротором».

Старт сезона РПЛ Кокорин тоже пропустил из-за травмы. Всего он поучаствовал в восьми играх за «Спартак», где забил два мяча и сделал ассист. Оба гола – с пенальти.

Только в четырех играх РПЛ Кокорин выходил за «Спартак» в стартовом составе. Еще в одной игре остался на скамейке до финального свистка.

Кокорин перешел в «Спартак» летом. До этого он принадлежал «Зениту», но играл в аренде в «Сочи».

«Тамбов» выпустил на игру со «Спартаком» двух игроков молодежной команды. Это их дебют в РПЛ

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 27
Понсе 62
Ларссон 83
Жиго 87
Понсе 90
5:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Онугха 65
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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