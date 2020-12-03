Жиру – самый возрастной игрок в истории ЛЧ с 3+ голами в матче

Оливье Жиру забил все четыре гола «Челси» в игре с «Севильей» (4:0).

Жиру – второй в истории «Челси» игрок с покером в еврокубках. Питер Осгуд забивал четырежды за матч в 1971 году в Кубке Кубков.

В ЛЧ до Жиру за «Челси» никто не делал покер.

А еще он – самый возрастной автор хет-трика в истории ЛЧ (и покера, конечно). Жиру – 34 года.