Оливье Жиру
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#Оливье Жиру #Лига чемпионов #Футбол #Челси #Севилья

Жиру – самый возрастной игрок в истории ЛЧ с 3+ голами в матче

03 декабря, 01:42

Оливье Жиру забил все четыре гола «Челси» в игре с «Севильей» (4:0).

  • Жиру – второй в истории «Челси» игрок с покером в еврокубках. Питер Осгуд забивал четырежды за матч в 1971 году в Кубке Кубков.
  • В ЛЧ до Жиру за «Челси» никто не делал покер.
  • А еще он – самый возрастной автор хет-трика в истории ЛЧ (и покера, конечно). Жиру – 34 года.
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