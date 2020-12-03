Оливье Жиру
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Жиру – самый возрастной игрок в истории ЛЧ с 3+ голами в матче
03 декабря, 01:42
Оливье Жиру забил все четыре гола «Челси» в игре с «Севильей» (4:0).
- Жиру – второй в истории «Челси» игрок с покером в еврокубках. Питер Осгуд забивал четырежды за матч в 1971 году в Кубке Кубков.
- В ЛЧ до Жиру за «Челси» никто не делал покер.
- А еще он – самый возрастной автор хет-трика в истории ЛЧ (и покера, конечно). Жиру – 34 года.
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