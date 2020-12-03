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#Лига чемпионов #Футбол #Челси #Севилья

«Челси» разгромил «Севилью» благодаря покеру Жиру и выиграл группу, где играет «Краснодар»

03 декабря, 00:52

Оливье Жиру забил четыре гола, и «Челси» крупно обыграл «Севилью» в гостях. 

Он досрочно занял первое место в группе Е с 13 очками. У «Севильи» – 10, она финиширует второй. 

«Краснодар» благодаря победе над «Ренном» занял третье место.

Матч завершен
Севилья
Севилья
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Жиру 8
Жиру 54
Жиру 74
Жиру 83

В последнем туре «Челси» примет «Краснодар», а «Ренн» – «Севилью», но никто из клубов уже не поменяет позицию в таблице.

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