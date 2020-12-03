«Челси» разгромил «Севилью» благодаря покеру Жиру и выиграл группу, где играет «Краснодар»

Оливье Жиру забил четыре гола, и «Челси» крупно обыграл «Севилью» в гостях.

Он досрочно занял первое место в группе Е с 13 очками. У «Севильи» – 10, она финиширует второй.

«Краснодар» благодаря победе над «Ренном» занял третье место.