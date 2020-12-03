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«Челси» разгромил «Севилью» благодаря покеру Жиру и выиграл группу, где играет «Краснодар»
03 декабря, 00:52
Оливье Жиру забил четыре гола, и «Челси» крупно обыграл «Севилью» в гостях.
Он досрочно занял первое место в группе Е с 13 очками. У «Севильи» – 10, она финиширует второй.
«Краснодар» благодаря победе над «Ренном» занял третье место.
В последнем туре «Челси» примет «Краснодар», а «Ренн» – «Севилью», но никто из клубов уже не поменяет позицию в таблице.
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