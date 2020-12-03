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9 команд обеспечили место в плей-офф Лиги чемпионов по итогам пяти туров

03 декабря, 01:05

В Лиге чемпионов завершился пятый тур.

⏩ Перед последним туром досрочно обеспечили место в плей-офф: «Севилья», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Бавария», «Боруссия» Д, «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Порту».

▶️ В Лиге Европы точно сыграет: «Краснодар».

⏹️ Вылетели из еврокубков: «Мидтьюлланд», «Ренн», «Истанбул».

Шестой тур пройдет через неделю. Матчи состоятся 8-9 декабря.

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