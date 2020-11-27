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#Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы

«Бавария», «Ман Сити», «Барселона», «Арсенал» и «Хоффенхайм» выиграли все четыре матча в группах еврокубках

2 часа назад

По итогам четырех туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы пять команд добились стопроцентного результата по очкам.

Таблица Лиги чемпионов

Еще несколько клубов не набрали ни одного очка за четыре тура.

Таблица Лиги Европы

Российские команды за 16 матчей не выиграли ни разу.

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