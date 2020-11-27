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«Бавария», «Ман Сити», «Барселона», «Арсенал» и «Хоффенхайм» выиграли все четыре матча в группах еврокубках
2 часа назад
По итогам четырех туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы пять команд добились стопроцентного результата по очкам.
- ЛЧ: «Бавария», «Ман Сити», «Барселона».
- ЛЕ: «Арсенал», «Хоффенхайм».
Еще несколько клубов не набрали ни одного очка за четыре тура.
- ЛЧ: «Марсель», «Мидтьюлланд».
- ЛЕ: «Дандолк», «Риека», «Карабах», «Лудогорец», «Гент».
Российские команды за 16 матчей не выиграли ни разу.
- «Локомотив»: 3 ничьи, 1 поражение.
- «Краснодар»: 1 ничья, 3 поражения.
- «Зенит»: 1 ничья, 3 поражения.
- ЦСКА: 3 ничьи, 1 поражение.
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