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Шахтер
«Боруссия» М снова разгромила «Шахтер». За два матча – 10:0
24 минуты назад
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов менхенгладбахская «Боруссия» победила «Шахтер» (4:0).
В гостевом матче «Боруссия» победила «Шахтер» со счетом 6:0, за два матча забила 10 голов и ни разу не пропустила.
После четырех матчей в группе В «Боруссия» набрала восемь очков и минимум до следующего тура сохранит лидерство.
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