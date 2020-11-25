Боруссия М
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#Боруссия М #Лига чемпионов #Футбол #Шахтер

«Боруссия» М снова разгромила «Шахтер». За два матча – 10:0

24 минуты назад

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов менхенгладбахская «Боруссия» победила «Шахтер» (4:0).

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 17
Эльведи 34
Эмболо 45
Вендт 77
4:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк

В гостевом матче «Боруссия» победила «Шахтер» со счетом 6:0, за два матча забила 10 голов и ни разу не пропустила.

После четырех матчей в группе В «Боруссия» набрала восемь очков и минимум до следующего тура сохранит лидерство.

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