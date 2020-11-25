«Боруссия» М снова разгромила «Шахтер». За два матча – 10:0

В гостевом матче «Боруссия» победила «Шахтер» со счетом 6:0, за два матча забила 10 голов и ни разу не пропустила.

После четырех матчей в группе В «Боруссия» набрала восемь очков и минимум до следующего тура сохранит лидерство.