Лионель Месси
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Месси провел 800-й матч за «Барселону»
22 ноября, 00:57
Юбилейной стала игра «Атлетико» и «Барселоны». В ней Лионель Месси не сделал результативных действий.
Теперь у Месси такие показатели в «Барселоне»:
- 800 матчей
- 561 победа
- 149 ничьих
- 90 поражений
- 677 голов
Лионель Месси – воспитанник «Барселоны». Первый матч за клуб он провел 16 ноября 2003 года. Это была товарищеская игра с «Порту».
Месси 33 года. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.
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