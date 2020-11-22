Лионель Месси
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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Примера #Атлетико

Месси провел 800-й матч за «Барселону»

22 ноября, 00:57

Юбилейной стала игра «Атлетико» и «Барселоны». В ней Лионель Месси не сделал результативных действий.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Феррейра-Карраско 45
1:0
Матч завершен
Барселона
Барселона

Теперь у Месси такие показатели в «Барселоне»:

  • 800 матчей
  • 561 победа
  • 149 ничьих
  • 90 поражений
  • 677 голов

Лионель Месси – воспитанник «Барселоны». Первый матч за клуб он провел 16 ноября 2003 года. Это была товарищеская игра с «Порту».

Месси 33 года. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.

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