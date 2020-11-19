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#Лига наций #Футбол #Франция #Испания #Бельгия #Италия

Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой

19 ноября, 11:04

Сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании выиграли свои группы в Лиге наций и вышли в финал четырех, который пока запланирован на 6-10 октября 2021 года.

В прошлом турнире в полуфиналах играли Португалия, Англия, Голландия и Швейцария. Победителем стала Португалия.

Сейчас португальцы и голландцы заняли вторые места в своих группах, англичане – третье, а швейцарцы – пока четвертое.

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