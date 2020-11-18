Рис Уильямс
АПЛ
Футбол
Ливерпуль
Еще один футболист «Ливерпуля» травмировался. Сейчас у клуба с повреждениями 10 игроков
18 ноября, 15:51
Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс травмировал бедро на тренировке сборной Англии U21 и совершенно точно не сыграет за нее в ближайших матчах. Сейчас Уильямс вернулся в расположение «Ливерпуля».
Transfermarkt говорит, что у «Ливерпуля» лечатся восемь игроков:
Уильямс – девятый. Плюс во время перерыва на матчи сборных травму получил Хендерсон. В сумме – 10 игроков.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые