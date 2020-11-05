Тимо Вернер
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Ренн
Лотар Маттеус
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Дальберт из «Ренна» дважды сфолил на пенальти и удалился. «Челси» забил оба
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В 1987 году дубль в одном матче Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» оформил Лотар Маттеус. Спустя 33 года это удалось Тимо Вернеру.
Тимо Вернер забил два пенальти в матче против «Ренна». При этом оба пенальти поставили после фолов Далберта – за каждый он получил по желтой карточке и удалился.
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