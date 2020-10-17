«Аталанта» проиграла «Наполи» с разницей в три мяча. Миранчук так и не дебютировал

Алексей Миранчук так и не вышел на поле в матче «Наполи» и «Аталанты». Зато он впервые попал в заявку на матч. «Аталанта» проиграла «Наполи» со счетом 1:4.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. Он пропустил матчи трех туров Серии А из-за травмы.

Миранчук не ездил в сборную России, но в это время занимался в общей группе игроков «Аталанты». Гасперини сказал, что он полностью восстановился.