Алексей Миранчук
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#Алексей Миранчук #Серия А #Футбол #Наполи #Аталанта #Локомотив
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«Аталанта» проиграла «Наполи» с разницей в три мяча. Миранчук так и не дебютировал

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Алексей Миранчук так и не вышел на поле в матче «Наполи» и «Аталанты». Зато он впервые попал в заявку на матч. «Аталанта» проиграла «Наполи» со счетом 1:4.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. Он пропустил матчи трех туров Серии А из-за травмы.

Миранчук не ездил в сборную России, но в это время занимался в общей группе игроков «Аталанты». Гасперини сказал, что он полностью восстановился.

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лосано 23'
Лосано 27'
Политано 30'
Осимхен 43'
4:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Ламмерс 69'
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Детали трансфера Миранчука
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