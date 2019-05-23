Клубам АПЛ выплатили 2 миллиарда фунтов. В первом сезоне АПЛ сумма выплат была в 70 раз меньше
Журналист издания Sporting Intelligence Ник Харрис показал в своем твиттере суммы заработков клубов АПЛ за минувший сезон.
- Meritmoney – сумма, которую клуб получает за место в турнирной таблице.
- Facilityfees – телеправа за матчи в прямом эфире. Есть фиксированная сумма за 10 матчей, по миллиону с небольшим набавляется клубу за каждый следующий матч, если их уже больше 10
- EqualsharedomesticTV – одинаковая сумма каждому клубу за сезон от ТВ-компании
- EqualshareoverseasTV – одинаковая сумма каждому клубу от зарубежных ТВ-компаний
- Centralcommercial – одинаковая сумма каждому клубу от спонсоров и рекламы
Главное из этой таблицы:
• Больше всех призовых денег за выступление в АПЛ получил чемпион «Ман Сити» – 38,37 млн фунтов, меньше всех – «Хаддерсфилд» (1,9 млн фунтов).
• Но по сумме доходов от игр, показанных в прямом эфире, лидер «Ливерпуль» – 33,4 млн. Худшие – «Уотфорд», «Борнмут», «Саутгемптон» и «Хаддерсфилд» (по 12,198 млн).
• Каждый клуб в обязательном порядке получает от телекомпаний и спонсоров по 82,5 млн за сезон (последние три колонки в таблице).
• Таким образом, меньше всех в этом сезоне денег получил «Хаддерсфилд», но их сумма составила 96,6 млн фунтов. Больше всех заработал «Ливерпуль» – 152,4 млн.
• Сумма общих выплат всем клубам – 2,456 миллиарда фунтов.
Ник Харрис также привел таблицу из самого первого розыгрыша АПЛ – в сезоне-1992/93. Там было 22 команды. Суммы впечатляют.
• Больше всех денег за место в АПЛ досталось чемпиону «МЮ» – 815 тысяч фунтов. Как минимум 26 нынешних игроков «МЮ» стоят сейчас гораздо больше. Самой слабой команде того сезона – «Ноттингем Форест» – выплатили всего 37 тысяч фунтов.
• «МЮ» получил 848 тысяч фунтов за матчи, показанные в прямом эфире. Меньше всех получили «Мидлсбро» и «Уимблдон» (по 239 тысяч).
• За телеправа каждый из клубов получил 750 тысяч фунтов.
• «МЮ» заработал больше всех клубов за сезон – 2,4 млн фунтов. Меньше всех –«Мидлсбро» – 1,06 млн.
• Всего клубам было выплачено 35,2 млн фунтов. Эта сумма в 70 раз меньше нынешней. С тех пор прошло 26 лет.