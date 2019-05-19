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Все победители топ-5 защитили свои титулы. Это произошло впервые в истории
19 мая 2019, 09:52
«Барселона» выиграла чемпионат Испании, «ПСЖ» – Лигу 1, «Бавария» – Бундеслигу, «Манчестер Сити» стал чемпионом в АПЛ, а «Ювентус» – в Серии А.
При этом, если составлять рейтинг победителей по количеству побед в своих лигах подряд, то получится такой топ:
1. «Ювентус» – 8 побед.
2. «Бавария» – 7 побед.
3, 4, 5. «ПСЖ», «Барселона», «Ман Сити» – по 2 победы подряд.
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