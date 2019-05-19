Все победители топ-5 защитили свои титулы. Это произошло впервые в истории

При этом, если составлять рейтинг победителей по количеству побед в своих лигах подряд, то получится такой топ:

1. «Ювентус» – 8 побед.

2. «Бавария» – 7 побед.

3, 4, 5. «ПСЖ», «Барселона», «Ман Сити» – по 2 победы подряд.