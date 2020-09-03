Россия не проигрывает дома сборным из стран бывшей Югославии. 9 матчей – 5 побед

Россия обыграла Сербию в Лиге наций – 3:1.

В официальных матчах наша сборная проигрывала командам из стран бывшей Югославии дважды – оба раза Словении в гостях (матч с Хорватией в 1/4 ЧМ-2018 был проигран только по пенальти).

В домашних матчах – без поражений. Статистика: