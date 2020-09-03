Россия
Футбол
Лига наций
Сербия
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Россия не проигрывает дома сборным из стран бывшей Югославии. 9 матчей – 5 побед
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Россия обыграла Сербию в Лиге наций – 3:1.
В официальных матчах наша сборная проигрывала командам из стран бывшей Югославии дважды – оба раза Словении в гостях (матч с Хорватией в 1/4 ЧМ-2018 был проигран только по пенальти).
В домашних матчах – без поражений. Статистика:
- Югославия – 1:1
- Сербия – 3:1
- Хорватия – 0:0, 2:2
- Словения – 1:1, 1:0
- Македония – 3:0, 1:0
- Черногория – 2:0
- С Боснией наша сборная не играла
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