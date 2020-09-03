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Россия не проигрывает дома сборным из стран бывшей Югославии. 9 матчей – 5 побед

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Россия обыграла Сербию в Лиге наций – 3:1.

В официальных матчах наша сборная проигрывала командам из стран бывшей Югославии дважды – оба раза Словении в гостях (матч с Хорватией в 1/4 ЧМ-2018 был проигран только по пенальти).

В домашних матчах – без поражений. Статистика:

  • Югославия – 1:1
  • Сербия – 3:1
  • Хорватия – 0:0, 2:2
  • Словения – 1:1, 1:0
  • Македония – 3:0, 1:0
  • Черногория – 2:0
  • С Боснией наша сборная не играла
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