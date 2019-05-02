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#Лига Европы
#Арсенал
#Челси
#Айнтрахт Ф
#Валенсия
«Арсенал» выиграл у «Валенсии», «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью
02 мая 2019, 23:57
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