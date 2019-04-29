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#Вирджил ван Дейк #АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Сити #Рахим Стерлинг

Ван Дейка признали лучшим игроком сезона в АПЛ. Лучший молодой футболист – Стерлинг

29 апреля 2019, 11:27

Ассоциация футболистов в АПЛ выбрала защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка лучшим игроком сезона. Голландец опередил тройку Агуэро-Стерлинг-Бернарду Силва из «Ман Сити», а также одноклубника Садио Мане и игрока «Челси» Эдена Азара. 

В январе 2018 года «Ливерпуль» потратил на покупку ван Дейка у «Саутгемптона» 75 миллионов фунтов – это трансферный рекорд мира среди защитников.

Награда присуждается с сезона-1973/74. В прошлом году приз также выиграл игрок «Ливерпуля» – Мохамед Салах.

Салах уже поздравил одноклубника с победой.

24-летнего Рахима Стерлинга признали лучшим молодым футболистом сезона. В прошлом сезоне награду также получил игрок «Ман Сити» – Лерой Сане.

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