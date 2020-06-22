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#Арсенал #коронавирус #АПЛ #Манчестер Сити

Три игрока «Арсенала» не тренировались перед матчем с «Сити» из-за ложного коронавируса

22 июня 2020, 15:34

Инсайд от The Athletic:

  • Один игрок сдал положительный тест на коронавирус и самоизолировался.
  • Еще двух футболистов «Арсенал» отправил на карантин, так как они контактировали с первым игроком.
  • Все они не тренировались три дня.
  • В «Арсенале» заподозрили неладное: до этого в клубе никто не проявлял симптомов.
  • Всех троих проверили еще раз – все результаты тестов отрицательные.
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