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Три игрока «Арсенала» не тренировались перед матчем с «Сити» из-за ложного коронавируса
22 июня 2020, 15:34
Инсайд от The Athletic:
- Один игрок сдал положительный тест на коронавирус и самоизолировался.
- Еще двух футболистов «Арсенал» отправил на карантин, так как они контактировали с первым игроком.
- Все они не тренировались три дня.
- В «Арсенале» заподозрили неладное: до этого в клубе никто не проявлял симптомов.
- Всех троих проверили еще раз – все результаты тестов отрицательные.
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