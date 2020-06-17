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#Бавария #Футбол #АПЛ #Бундеслига #Реал #Манчестер Юнайтед #Серия А #Ювентус #Примера #Лига 1 #Лион

«Бавария» сравнялась с «Ювентусом» по числу чемпионств подряд. В топ-5 лигах он делят первое место

17 июня 2020, 11:51

Сейчас у «Баварии», как и у «Ювентуса», 8 чемпионств подряд. Правда, у «Юве» есть шанс взять Серию А в этом сезоне и добавить еще одно золото.

Статистика по топовым европейским чемпионатам выглядит так:

🇩🇪 «Бавария» – 8 (с сезона-2012/13 по сезон-2019/20).

🇮🇹 «Ювентус» – 8 (с сезона-2011/12 по сезон-2018/19).

🇫🇷 «Лион» – 7 (с сезона-2001/02 по сезон-2007/08).

🇪🇦 «Реал» – 5 (с сезона-1985/86 по сезон-1989/90).

🇬🇧 «Манчестер Юнайтед» – 3 (с сезона-1998/99 по сезон-2000/01 и с сезона-2006/07 по сезон-2008/09).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
«Бавария», «Бавария», «Бавария»!
Коман каждый сезон выигрывает чемпионство. В 24 года – 8 трофеев
Алаба – и его танцы: на тренировках, после чемпионства, в матчах
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