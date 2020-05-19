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Новый рекорд Бундеслиги – 79 замен за тур. Десять клубов делали их по пять раз

19 мая 2020, 10:22

После возобновления сезона в футбольных матчах разрешено делать пять замен. В 26-м туре Бундеслиги этой возможностью воспользовались больше половины команд.

«Вердер», «Байер», «Унион», «Кельн», «Майнц», «Айнтрахт», «Боруссия» М, «Шальке», «Падерборн» и «Герта» провели по пять замен. В историю вошел «Шальке», как первый клуб, который это сделал.

Всего за девять матчей проведено 79 замен, в среднем по восемь-девять за матч. Рекорд по заменам клубы поставили быстро – до коронавирусной паузы за тур было бы максимум 54 замены на всех, когда было разрешено делать не больше трех.

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