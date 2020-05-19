Новый рекорд Бундеслиги – 79 замен за тур. Десять клубов делали их по пять раз

После возобновления сезона в футбольных матчах разрешено делать пять замен. В 26-м туре Бундеслиги этой возможностью воспользовались больше половины команд.

«Вердер», «Байер», «Унион», «Кельн», «Майнц», «Айнтрахт», «Боруссия» М, «Шальке», «Падерборн» и «Герта» провели по пять замен. В историю вошел «Шальке», как первый клуб, который это сделал.