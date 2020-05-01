UFC
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#UFC #коронавирус

Памятка для бойцов, выступающих на UFC 249: тесты на коронавирус каждый день, социальная дистанция, индивидуальные залы

01 мая 2020, 17:26

Вся памятка по пунктам:

1. Бойцы со своими командами по прибытии на турнир обязаны пройти медосмотр и сдать тест на коронавирус.

2. Каждый день бойцы в свободное время должны быть только на территории отелей. Их прямая обязанность – сдавать тест на коронавирус дважды в день.

3. В отелях могут находиться только бойцы, их секунданты, а также персонал UFC (организация заранее утвердит список). Запрещен вход членам семей бойцов, друзьям и менеджерам.

4. У каждого бойца будет свой тренировочный зал – к ним получат доступ только спортсмены и доверенные лица от UFC. У каждого участника в номере будут дезинфицирующие коврики и сауны.

5. Специальная команда займется консультациями бойцов по теме необходимого сгона веса.

6. Бойцам будут предложены лишь стандартные процедуры по восстановлению.

Последние тексты про UFC 249:
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гейджи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру
Гейджи узнают из-за победного сальто. Так он терял лицензию, бесил тренера и прокачивал образ
Уф, какой жесткий Гейджи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#UFC
#коронавирус