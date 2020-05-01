Памятка для бойцов, выступающих на UFC 249: тесты на коронавирус каждый день, социальная дистанция, индивидуальные залы

Вся памятка по пунктам:

1. Бойцы со своими командами по прибытии на турнир обязаны пройти медосмотр и сдать тест на коронавирус.

2. Каждый день бойцы в свободное время должны быть только на территории отелей. Их прямая обязанность – сдавать тест на коронавирус дважды в день.

3. В отелях могут находиться только бойцы, их секунданты, а также персонал UFC (организация заранее утвердит список). Запрещен вход членам семей бойцов, друзьям и менеджерам.

4. У каждого бойца будет свой тренировочный зал – к ним получат доступ только спортсмены и доверенные лица от UFC. У каждого участника в номере будут дезинфицирующие коврики и сауны.

5. Специальная команда займется консультациями бойцов по теме необходимого сгона веса.

6. Бойцам будут предложены лишь стандартные процедуры по восстановлению.