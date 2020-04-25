Абдулманап Нурмагомедов
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#Абдулманап Нурмагомедов #Хабиб Нурмагомедов #UFC #MMA

Отец Хабиба попал в больницу с пневмонией

25 апреля 2020, 22:36

Комментатор Рамазан Рабаданов рассказал об этом в инстаграме: «Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придет в парк».

«Я лежу в больнице, простите», – говорил Абдулманап Нурмагомедов, когда ему звонили.

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