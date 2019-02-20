«Бавария» так и не забила на «Энфилде», «Лион» 6-й подряд матч в ЛЧ сыграл вничью

19 февраля состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, но в них не было голов. «Ливерпуль» сыграл 0:0 с «Баварией», «Лион» – с таким же счетом с «Барселоной».



«Бавария» провела в своей истории на «Энфилде» четвертый матч, и все время счет был одинаковым – 0:0. Мануэль Нойер совершил рекордные для себя в матчах ЛЧ 70 касаний мяча.



«Лион» обыграл на групповом этапе «Манчестер Сити», затем сыграл вничью пять матчей (снова с «Сити» и дважды с «Шахтером» и «Хоффенхаймом»). Сегодняшние 0:0 с «Барселоной» – шестая ничья подряд. А Луис Суарес уже более 24 часов игрового времени не может забить в ЛЧ на выезде (серия длится с 2015 года).



Ответные матчи состоятся в Мюнхене и Барселоне 13 марта.

Монолитная «Бавария», невыносимая «Барса». Главное о матчах ЛЧ, если вы на них уснули