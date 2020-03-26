Почему Холанд отказался от перехода в «МЮ»

Объяснил его отец: «Вы никогда не знаете, как все проходило бы в других клубах. Возможно, все тоже было бы хорошо. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос, но очень довольны клубами, в которых он был. Нужно переходить в клуб, где вас хотят видеть все, а не только тренер. Думаю, это главное. Еще важно направление развития клуба и его достижения за 5-10 лет».

Напоминаем: «МЮ» тренирует Сульшер, с которым Холанд уже работал в Норвегии. «Боруссия» заплатила за Холанда 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов.