Эрлинг Холанд
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Манчестер Юнайтед #Боруссия Д

Почему Холанд отказался от перехода в «МЮ»

26 марта 2020, 10:50

Объяснил его отец: «Вы никогда не знаете, как все проходило бы в других клубах. Возможно, все тоже было бы хорошо. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос, но очень довольны клубами, в которых он был. Нужно переходить в клуб, где вас хотят видеть все, а не только тренер. Думаю, это главное. Еще важно направление развития клуба и его достижения за 5-10 лет».

Напоминаем: «МЮ» тренирует Сульшер, с которым Холанд уже работал в Норвегии. «Боруссия» заплатила за Холанда 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов.

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