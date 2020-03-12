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Юта
НБА официально остановила сезон. Коронавирус обнаружили у Руди Гобера
12 марта 2020, 09:51
Сезон остановили за пару минут до матча «Юты» и «Оклахомы». На официальном сайте «Юты» рассказывают, что баскетболист команды сдал тест на коронавирус в качестве меры предосторожности. О предварительном положительном результате стало известно прямо перед игрой.
НБА и «Юта» в своих заявлениях не назвали имя заболевшего игрока. Его сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
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