Фирмино наконец-то забил на «Энфилде». Сразу после этого «Ливерпуль» проиграл

До гола Фирмино «Ливерпуль» побеждал «Атлетико» с минимальным счетом. Потом он забил в дополнительное время и сделал счет 2:0. Этот гол стал для Фирмино первым на «Энфилде» в этом сезоне, хотя всего он отличился уже 11 раз. Так Фирмино обошел по голам в Лиге чемпионов бразильца Роналдо, но потом «Ливерпуль» пропустил три мяча и вылетел из турнира.