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#АПЛ #Футбол #коронавирус #Манчестер Сити #Арсенал #Евангилос Маринакис

Матч «Арсенал» – «Ман Сити» отложен. Все из-за контактов с заболевшим коронавирусом владельцем «Олимпиакоса»

11 марта 2020, 12:29

Владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заболел коронавирусом. Игроки и персонал «Арсенала» контактировали с ним 13 дней назад, когда команды встречались в Лиге Европы.

«Арсенал» сообщает, что некоторые игроки и члены персонала останутся дома до истечения 14 дней с момента контакта с Маринакисом. Из-за этого невозможно проведение матча против «Ман Сити»  (11 марта, 22:30).

Премьер-лига отложила игру.

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